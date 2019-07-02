‘TOKİ İstanbul başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ 2019 başvuru iadesi ücretleri nasıl alınır?’ TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 6 bin 300 konut için kura çekimine katılanlardan mutlu ayrılanlarda oldu hüzünlü ayrılanlarda… Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar ön başvuru ücretlerini nasıl alacaklarını araştırıyor. TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade edilecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek. Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek. Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. İşte ayrıntılar…

2019 TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ tarafından kuralı ve kurasız olmak üzere konutlar satışa sunuluyor. TOKİ, kuralı olarak çıkardığı konut satışlarında başvuru sahiplerinden belirli miktarda başvuru ücreti alıyor. Kura çekiminin ardından hak kazanamayanlara bu ücret geri ödeniyor. Bu geri ödemelerin tarihleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Geri ödemelerin yapılacağı tarih kuralı satışa sunulan projenin satış duyurusunda bildiriliyor.

TOKİ 2019 BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ İŞLEMLERİ 2019

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.

50 BİN KONUT İÇİN 636 BİN TALEP GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut hamlesinin devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sosyal konut hamlesiyle 2002 yılından bu yana 840 bin konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir ay önce açıkladığımız 2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi. Bu gelen talepler doğrultusunda kuralarımızı çekeceğiz ve 50 bin hak sahibine yeni evlerini teslim edeceğiz. Daha sonra 2023 yılına kadar diğer 200 bin sosyal konut için çalışmaları başlatarak hem istihdama hem ekonomimize katma değer sağlamak için bu projeleri yapma gayreti göstereceğiz."

2019 TOKİ KURA TARİHLERİ

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019 (yapıldı)

Silivri Alipaşa: 28 Haziran (yapıldı)

Tuzla: 1 Temmuz (yapıldı)

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz

ANKARA

Sincan Saraycık: 10 Haziran (yapıldı)

Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran (yapıldı)

DİĞER İLLER

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Karaman Merkez, Kırbağı: 21 Haziran (yapıldı)

Adana Sarıçam: 19 Haziran (yapıldı)

Gaziantep Şehit Kamil: 17-18 Haziran (yapıldı)

Konya Selçuklu, Yunak, Beyşehir, Karapınar: 11 Mayıs (yapıldı)

Diyarbakır Yenişehir: 21 Mayıs (yapıldı)

Batman Merkez: 20 Mayıs (yapıldı)

Adıyaman Merkez: 24 Mayıs (yapıldı)

Giresun Aksu: 27 Mayıs (yapıldı)

Trabzon Yomra: 28 Mayıs (yapıldı)

Yozgat Merkez: 31 Mayıs (yapıldı)

Şanlıurfa Merkez: 14 Haziran (yapıldı)

Mersin Mezitli: 20 Haziran (yapıldı)

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos