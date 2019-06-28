TOKİ İstanbul Kayabaşı son dakika 3+1 isim listesi açıklandı! TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı isim listesi sorgulama sayfası!

TOKİ İstanbul Kayabaşı 3+1 isim listesi açıklandı! TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı isim listesi sorgulama sayfası haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.
26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.
Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.
Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği TOKİ Kayabaşı canlı kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Silivri 685 konut kurası 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan.Toplam 685 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Tuzla projesinde yer alan 500 konut için kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.
TOKİ AYAZMA HOŞDERE KONUT KURASI NE ZAMAN?
Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.
DİĞER İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak.
Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.
VEKALETNAMEMDE NELER YER ALMALI?
Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:
TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,
Konut seçme,
Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,
Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,
Taksitlerini yatırma,
Konutu teslim alma,
Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,
Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.
TOKİ KONUTUNU NASIL TESLİM ALACAĞIM?
TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,
KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.
TOKİ TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEYECEĞİM
Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.
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