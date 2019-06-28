TOKİ İstanbul Kayabaşı son dakika 3+1 isim listesi açıklandı! TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı isim listesi sorgulama sayfası!

TOKİ İstanbul Kayabaşı 3+1 isim listesi açıklandı! TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı isim listesi sorgulama sayfası haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.

26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.