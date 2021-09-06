6 Eylül 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 17:36

TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman? sorusunun cevabı, TOKİ'den taksitle ev alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her sene yapılan TOKİ peşin ödeme indirimi için beklenen müjdeyi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yapılan TOKİ indirim kampanyası 2021, bu yıl yoğun talep üzerine 2. kez başlatılacak. Peki TOKİ peşin ödeme indirimi 2021 ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2021 tarihleri

TOKİ PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 2021 NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl yoğun talep üzerine ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ indirim kampanyası 2021 ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu ödeyip tapusunu almak isteyenlere her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, TOKİ indirim kampanyasının Eylül'ün 21'inde başlayacağını ifade etti.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2021 TARİHLERİ

TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak isteneler, Eylül'ün 21'i ile – Ekim'in 19'u arasında TOKİ peşin ödeme indirimi 2021 için başvurularını yapabilecek.

TOKİ borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ tarafından geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasından 11 bin 768 kişi yaralandı.

Kampanyadan tüm borcunu ödemeyecek olan vatandaşlar da yararlandı. Borcunun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla 2 bin 137 kişi yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim hakkı kazandı.

İndirim kampanyasından yararlanan hak sahiplerinin yüzde 95'i banka kredisi kullanılmadan borçlarını kapattı.