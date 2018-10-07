TOKi yastık altından 217 milyon TL çıkarttı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95’i, 217 milyon liralık borçlarını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 11 günde 4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı, 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Ayrıca, borcunun belli bir kısmını ödeyen 527 kişi de 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmi ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyadan bu süreçte toplam 5 bin 482 vatandaş yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflarla kapatıldı.

KREDİ KULLANMADAN

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını belirtti. Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95’i, borcunu ‘yastık altı’ diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.”

GÜVENİN GÖSTERGESİ

Kampanyadan, satışları 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanacağını vurgulayan Turan, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini kaydetti. Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğuna dikkati çeken Turan, kampanya için aidat borcu olmaması gerektiğini belirterek “Birikimlerin konut amaçlı kullanılması, sektörümüze güveni gösteriyor” diye konuştu.