TOKi yastık altından 217 milyon TL çıkarttı
TOKİ kendisine ev ile iş yeri satışından borcu olanlara yönelik başlattığı yüzde 24 indirim kampansında 11 günde 217 milyon TL tahsil etti. TOKİ Başkanı Turan, paranın yastık altı birikimi olduğunu söyledi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95’i, 217 milyon liralık borçlarını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 11 günde 4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı, 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Ayrıca, borcunun belli bir kısmını ödeyen 527 kişi de 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmi ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyadan bu süreçte toplam 5 bin 482 vatandaş yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflarla kapatıldı.
KREDİ KULLANMADAN
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını belirtti. Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95’i, borcunu ‘yastık altı’ diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.”
GÜVENİN GÖSTERGESİ
Kampanyadan, satışları 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanacağını vurgulayan Turan, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini kaydetti. Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğuna dikkati çeken Turan, kampanya için aidat borcu olmaması gerektiğini belirterek “Birikimlerin konut amaçlı kullanılması, sektörümüze güveni gösteriyor” diye konuştu.
SON TARİH 19 EKİM
İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini aktaran Turan, “İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız” diye konuştu.Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvurabileceğine işaret etti.
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