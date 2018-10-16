TOKİ’den 232 iş yeri ve 104 konuta açık artırma

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ilde 232 iş yeri ve 9 ilde 104 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, açık artırma, 31 Ekim Çarşamba konutlar için saat 10.00’da, iş yerleri için ise 14.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca internetten de www.emlakyonetim.com.tr adresinden teklif verilebilecek.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ REVAÇTA

Açık artırmaya katılacak alıcılar, 9 ilde satışa sunulan 104 konuta başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda, İstanbul Esenler’de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 adet 2+1 nitelikli konut, 281 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle satılacak. Açık artırma sonucu konutlar hemen teslim edilecek.

ANADOLU’DAKİ PROJELER DE VAR

Ankara Keçiören’de Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi’ndeki 73 adet 3+1 ve 4+1 konut 84 bin liradan başlayan fiyatlar, yüzde 10,15 ve 25 peşin, 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle açık artırmaya sunulacak. Şanlıurfa Merkez’de 9 adet 2+1 ve 1+1 nitelikli konut ise 85 bin liradan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Teslim süresi 36 ay olan konutlar, yüzde 25 peşin, 180 ay vade ödeme yöntemi ile satılacak. Afyonkarahisar, Bolu, Kırıkkale, Konya, Muğla ve Trabzon’da satışa sunulan konutlar da yüzde 25’i peşin 120 ay, yüzde 25’i peşin 180 ay, yüzde 50’si peşin 60 ay vade seçenekleri ile alınabilecek.