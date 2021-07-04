4 Temmuz 2021 Pazar 20:24 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 20:24

2003 yılından bugüne kadar sosyal devlet anlayışı ile evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek Anahtar Teslim Töreni 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara Sincan'da yapılacak.

Törende ayrıca canlı bağlantı ile 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2003 yılından bugüne kadar 1 Milyon konut inşa etti. 1 Milyon konut ile 5 milyonu aşkın vatandaşa sıcak yuva olan TOKİ ayrıca, kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, millet bahçeleri, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, sanayi siteleri ve stadyumların yapımını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle 2003 yılında başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ 19 yıl içinde sosyal donatılarıyla birlikte güvenli ve kaliteli konutlar üreterek Türkiye'nin imar ve inşasına imza attı.

TOKİ tarafından yapılan projeler ile şehirlerin çehresi değişirken insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe, yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluştu.

Kamunun ihtiyaçları TOKİ'den

Türkiye'nin geleceğini inşa eden TOKİ, sosyal konutun yanı sıra şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binaları ve sosyal donatıları da inşa ediyor. Üniversitelerden stadyumlara, sanayi sitelerinden öğrenci yurtlarına kadar birçok ihtiyacı giderdi.

TOKİ bu kapsamda; 27.055 derslikli 1.276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin Seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binası ve diğer sosyal donatılarla beraber toplam 24 bin 503 sosyal donatıyı şehirlerimize kazandırdı.

192 millet bahçesi TOKİ tarafından yapılıyor

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda ülke genelinde her şehre en az bir millet bahçesi hedefiyle hayata geçen millet bahçelerinin 192'si TOKİ tarafından yapılıyor. Ayrıca şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi yapılarak, yeni yaşam alanları, depremde toplanma alanları olarak şehirlere kazandırılıyor.

Kayseri'den Diyarbakır'a, Samsun'da Bursa'ya ülke genelinde eskimiş, şehirlerin içinde kalan sanayi sitelerini inşa ettiği yeni tesislere taşıyan TOKİ, esnafın daha modern alanlarda üretime katılmasına destek verdi.

Pandemiye rağmen TOKİ durmadı

İmza attığı büyük yatırımlarla inşaat sektöründe bulunan yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağlayan TOKİ, pandemi döneminde de durmadı. Salgına rağmen sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten TOKİ, istihdam ve ekonomiye önemli katkılarda bulundu.

1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek olan TOKİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız." hedefleri doğrultusunda projelerine devam edecek.