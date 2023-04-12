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Ekonomi

TOKİ'den indirim müjdesi! Bakan Kurum duyurdu

TOKİ yeni indirim kampanyası başlatıyor. Bakan Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ'den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
TOKİ'den indirim müjdesi! Bakan Kurum duyurdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yeni kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl iki ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabii TOKİ'miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur" dedi.

TOKİ'DEN İNDİRİM MÜJDESİ! BAKAN KURUM DUYURDU

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12,5 indirim imkanı sağlıyoruz.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

  • TOKİ
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
  • konut

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