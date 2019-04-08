TOKİ’nin 50 bin sosyal konut hamlesine talep yağdı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konutta vatandaştan talep yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruların alınmaya başladığı sosyal konutlara talep toplama işlemleri, 19 Nisan'a kadar devam edecek.

Sabah'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "50 bin sosyal konut uygulamasına vatandaşımız yoğun talep gösterdi. 1 ayda 596 bin başvuru geldi. Talebin çok yoğun olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. İhtiyacın ve talebin yoğun olduğu il ve ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız" diye konuştu. Bakan Kurum, 5 yılda 250 bin sosyal konut üreteceklerini belirterek, "İlk etap için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Vatandaşlarımız 2+1 ya da 3+1 konut seçeneklerinde kira öder gibi ev sahibi olacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak" diye konuştu.

6.300 KONUT İSTANBUL'DA

50 bin konuttan 6 bin 300'ü İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da inşa edilecek konutlar, Başakşehir Kayabaşı, Başakşehir Ayazma, Silivri Alipaşa, Başakkent Hoşdere ve Tuzla Aydınlı'da yapılacak. 43 bin 700 konut ise diğer illerde inşa edilecek. Peşinatlar yüzde 10 ile başlayacak. Yüzde 12, yüzde 15 peşinatlar olacak. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. 2+1 konutlar için taksitler 388 liradan başlayacak.

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak.