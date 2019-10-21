22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8215
  • 6,4999
  • 279.168
  • 97761.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
 
Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.
 
13 BİN 175 KİŞİ TAPUSUNU ALDI
 
Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.
 
Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla bin 804 kişi de yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.
 
İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 61'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflarla kapatıldı.
 

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Avcılar ve Küçükçekmece'yi ilgilendiren karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Avcılar ve Küçükçekmece'yi ilgilendiren karar

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristler Rasulayn´dan Kızılhaç ambulanslarıyla kaçıyor

Teröristler Rasulayn´dan Kızılhaç ambulanslarıyla kaçıyor

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Reuters tüm dünyaya duyurdu!

Reuters tüm dünyaya duyurdu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA