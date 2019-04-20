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TOKİ'nin sosyal konut projesine 636 bin başvuru

TOKİ Başkanı Bulut, 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut projesi için talep toplama işleminin tamamlandığını belirterek, 'Projemize 636 bin 787 kişi başvurdu.' dedi.

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 bin yeni sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta müjdelendiğini hatırlattı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen projeye 6 Mart itibarıyla talep toplamaya başladıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:
 
"6-25 Mart tarihlerinde normal vatandaşlarımızın, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde emekli vatandaşlarımızın, 8-12 Nisan tarihlerinde en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın, 15-19 Nisan tarihlerinde şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin taleplerini topladık. 50 bin Yeni Sosyal Konut Projemize 636 bin 787 kişi başvurdu. Çok kısa bir süre içerisinde kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız."

"VATANDAŞLARIMIZ DÜŞÜK BEDELLE KONUT SAHİBİ OLABİLİYOR"

Proje kapsamında inşa edilecek konutların 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu aktaran Bulut, alt gelir grubunda yer alan vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmeleri için 2+1 konut sayısını yüzde 64 olarak belirlediklerini söyledi.
 
Bulut, başvuruları tamamlanan 50 bin yeni sosyal konutun minimum maliyet ile bütçelendiğini belirterek, "Konutlarımıza yoğun talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. 2+1 konutlar 116 bin 400 liradan başlayıp aylık 388 lira taksitle, 3+1 konutlar 170 bin 720 liradan başlayıp, aylık 759 lira taksitle satışa sunuldu." bilgisini verdi.
 
TOKİ olarak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emeklilere yönelik konut üretimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Bulut, 50 bin yeni sosyal konut projesinde yüzde 10 şehit aileleri ve vazife malullerine, yüzde 5 engellilere, yüzde 25 de emeklilere kontenjan ayırdıklarını dile getirdi.

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