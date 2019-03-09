TOKİ'ye hücum

Dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 67 şehirde kendi arazileri üzerinde 4 ve 5 katlı 50 bin sosyal konut için Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ön talep toplamaya başlarken, iki günde 10 bini aşkın başvuru geldi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

6 bin 300’ü İstanbul´da 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak konutlar için TOKİ’nin de internet sitesi ve danışma hattı kilitlendi. Aldıkları yoğun ilgiden memnun olduklarını anlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802’sinin ise 3+1 tipinde olduğunu belirterek, “Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64” dedi.

KURA ÇEKİMİ İHTİMALİ VAR

Konutların 67 ildeki TOKİ arazisi üzerinde projelendirildiğini ve yakında ihale süreçlerinin başlayacağını anlatan Başkan Bulut “Bugün (dün) saat 10.00 itibariyle talep 10 bini aşmıştı. İlk gün bankaların sistemi biraz hazırlıksız olduğu için talepler gecikti. Ama ikinci gün daha fazla gelmeye başladı Böyle giderse talebin 500 bini aşacağını söyleyebilirim. O zaman da kura çekimi yapacağız” dedi. 50 bin konut projesinin mahalle kültürüne uygun şekilde az katlı olarak inşa edileceğini de anlatan Bulut, projelerin toplam maliyetinin 10 milyar TL’yi aşacağını, bunun da yüklenici firmaların yapacakları projelerle beraber ciddi bir istihdam oluşturacağını anlattı. Bulut “Vatandaşımız için en güzelini düşünüyoruz” diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kot farkından kaynaklanan, silüeti çirkinleştiren yapıların projelerinde görülemeyeceğini vurguladı. Bulut, bu konuda İstanbul Ayazma’daki proje gibi bazı çok katlı projelerin de revize edilerek, tabiat-şehir ve insan dengesini gözeten az katlı, yatay mimari projeler haline getirildiğini bildirdi.