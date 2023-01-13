Tonlarca petrol için Türkiye'yi işaret etti! Almanya bu kararı bekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın doğal gaz ve petrol ithal etmesi konusunda Irak'ın iş birliği yapmak için memnuniyet duyacakları bir partner olabileceğini söyledi. Scholz, başkent Berlin'de Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Almanya ile Irak arasında ikili ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirten Scholz, bunun için bir çalışma programı konusunda anlaştıklarını ifade etti.

TONLARCA PETROL İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Scholz, Irak'ın, yeni hükümetin göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açma fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak, Sudani hükümetinin özellikle ekonomik reformlara odaklandığını ve Almanya'nın bunu desteklediğini kaydetti.

Gelecek yıllarda enerji arzının garanti altına alınması için Almanya'nın stratejik kararlar aldığını anımsatan Scholz, enerji konusunda çeşitli ithalat imkanlarını kullanmak istediklerini anlattı.

Scholz, geçmiş dönemden farklı olarak enerji alanında tek bir tedarikçiye bağımlı olmak istemediklerini dile getirerek, "Gaz ve petrolün Almanya'ya ithal edilmesi konusunda Irak bizim için memnuniyet duyacağımız iş birliği partneri olabilir." dedi.

Irak'ın enerji sektörünün inşası ve modernleşmesi için Siemens Energie şirketi ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında anlaşma yapıldığını aktaran Scholz, bunun Irak'ın istikralı olması için önemli bir katkı olduğunu ve anlaşmanın hızla uygulanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Göç konusunda da Irak ile yakın iş birliği içinde olacaklarını ve Iraklı göçmenlerin ülkelerine dönmelerine imkan verileceğini belirten Scholz, Irak'ın bölgesinde olumlu bir rol oynadığını kaydetti.

IRAK, DOĞAL GAZINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYOR

Irak Başbakanı Sudani de ülkesinin Almanya ile yakın iş birliği içinde olduğunu, bu iş birliğini daha da derinleştirmek istediklerini söyledi.

Irak'ın ekonomisinin büyümesi için ekonomi alanındaki çalışmaları çeşitlendirmek istediklerini anlatan Sudani, petrol ve doğal gaz üretimi konusunda enerji alanında önemli bir aktör olduklarını belirtti.

Sudani, Irak'ta bir liman inşa ettiklerini belirterek, "Bu limandan doğal gazımızı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak için boru hatlarıyla birlikte demir yolu yapıyoruz." diye konuştu.

Doğal gazı daha verimli kullanmak istediklerini de ifade eden Sudani, bunların üzerinde çalıştıkları projeler olduğunu ve bu konuları Scholz ile görüşmede dile getirdiğini aktardı.

Sudani, Irak'taki insanlara daha verimli ve iyi bir şekilde elektrik sağlanması konusunda Siemens Energie şirketi ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında anlaşma sağlandığını belirterek, Siemens ile Irak'ta yerinde insanların nasıl daha iyi eğitileceği konusunda da görüşeceklerini belirtti.

Komşu ülkelerin Irak ile hangi alanlarda iş birliği yapılabileceğine bakmalarını isteyen Sudani, bu alanlar arasında sağlık ve tarım gibi alanları da saydı.

Sudani, şirketleri ülkesinde yatırıma çağırdı.