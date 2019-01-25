'Toparlanma hızlandı 2019 çok iyi olacak'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide toparlanmanın hızlandığını belirterek “2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak” dedi. Albayrak, Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını da söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Birçok ülkenin ekonomi ve maliye bakanları ile görüşen Albayrak, görüşme trafiğinin ardından düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine ekonomide toparlanmanın hızlandığını belirterek “2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak” dedi. Albayrak, Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını da ifade etti.
RESESYON OLMAYACAK
2018’in dünya piyasaları ve Türkiye için ilginç bir yıl olduğunu söyleyen Albayrak “Eylül’de Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Planlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Kaliteli büyümeye odaklandık. Şu ana kadar stratejimiz iyi gitti. Tüm belirsizliklerin zaman içerisinde azalacağını düşünüyorum, büyümemiz planladığımız yönde ilerleyecektir” diye konuştu.
MERKEZ İŞİNİ YAPIYOR
Albayrak enflasyonun yüzde 25’lere çıktığını ama şu an hedefe doğru gittiğini, son aylarda cari fazla verildiğini dile getirdi. Mali ve para politikası uyumunun son yılların en iyi seviyesinde olduğunu belirten Albayrak Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik soruya “Herkes kendi işini yapıyor. Enflasyonla hem para politikasında, hem mali tarafta mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası son bir kaç aydır işini bağımsız şekilde çok iyi yapıyor, yapmaya da devam edecekler” değerlendirmesini yaptı. Albayrak, bir soru üzerine, 2019 bütçesinin çok daha rahat bütçe olacağını ve 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmediklerini aktardı. “Büyümeye katkının ihracat gibi alanlara kaydığını, cari dengenin çok daha hızlı toparlandığını görmeye başladık” diyen Albayrak, enflasyonda çok yakın takip ve markajlarının devam ettiğini, 2019’u reel ekonomi ve büyümeye dayalı olarak güçlü şekilde kapatacaklarını anlattı. Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetmek zorunda olduklarına işaret etti ve sadece son çeyrekte faiz giderlerinden de 3 milyara yakın tasarruf elde ettiklerini kaydetti.
BORÇ MALİYETİ DÜŞECEK
Ayrıca çok daha aktif hazinecilik ortaya koyacaklarını belirten Bakan Albayrak “Önceliğimiz Hazine borçlanmalarında maliyetleri düşürmek” dedi.Piyasalardaki iyileşme Hazine maliyetlerine yansımaya başladı. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan-mayıs ayına hızla döndüğümüzü gösteriyor. Ekonomideki toparlanma hızlandı” dedi.
DAVOS’TA ALBAYRAK’TAN İKİLİ GÖRÜŞME TURU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesi kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ile görüştü de görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
KDV alacakları için çalışma lazım
Albayrak KDV iadelerinin ödenmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “KDV iadeleri konusu bugünün konusu değil. Bugüne kadar birçok alacak noktasında ciddi adımlar attık. Önemli talepleri hayata geçirdik. KDV iadesi basit bir konu değil. KDV iadesini farklı noktalara çekmek isteyenler var. Ciddi bir çalışma yaparak bütçe dengeleri ve Türkiye gerçekleri de dikkate alarak adım atabiliriz. Farklı rakamlar dile getiriliyor. Önce bu konunun çözülmesi lazım.”
Ekonomik Forum’da ciddi takdir aldık
Albayrak, Davos’ta yoğun trafik yaşadıklarını belirterek, bu yıl zirvenin enteresan geçtiğini söyledi. Albayrak, “Dünya ekonomisinde son bir yıldaki gelişmelerden oldukça kaygı duyuluyor” dedi. Albayrak, temasları hakkında ise “Türkiye’nin çok büyük bir refleks göstererek başarılı bir şekilde yıl sonu hedeflerine ve bu politikalar noktasında ne kadar olumlu bir netice seti, politika setiyle karşı karşıya olduğundan dolayı ciddi bir takdir aldık” açıklaması yaptıı.
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