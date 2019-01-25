'Toparlanma hızlandı 2019 çok iyi olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Birçok ülkenin ekonomi ve maliye bakanları ile görüşen Albayrak, görüşme trafiğinin ardından düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine ekonomide toparlanmanın hızlandığını belirterek “2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak” dedi. Albayrak, Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını da ifade etti.

RESESYON OLMAYACAK

2018’in dünya piyasaları ve Türkiye için ilginç bir yıl olduğunu söyleyen Albayrak “Eylül’de Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Planlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Kaliteli büyümeye odaklandık. Şu ana kadar stratejimiz iyi gitti. Tüm belirsizliklerin zaman içerisinde azalacağını düşünüyorum, büyümemiz planladığımız yönde ilerleyecektir” diye konuştu.

MERKEZ İŞİNİ YAPIYOR

Albayrak enflasyonun yüzde 25’lere çıktığını ama şu an hedefe doğru gittiğini, son aylarda cari fazla verildiğini dile getirdi. Mali ve para politikası uyumunun son yılların en iyi seviyesinde olduğunu belirten Albayrak Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik soruya “Herkes kendi işini yapıyor. Enflasyonla hem para politikasında, hem mali tarafta mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası son bir kaç aydır işini bağımsız şekilde çok iyi yapıyor, yapmaya da devam edecekler” değerlendirmesini yaptı. Albayrak, bir soru üzerine, 2019 bütçesinin çok daha rahat bütçe olacağını ve 2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmediklerini aktardı. “Büyümeye katkının ihracat gibi alanlara kaydığını, cari dengenin çok daha hızlı toparlandığını görmeye başladık” diyen Albayrak, enflasyonda çok yakın takip ve markajlarının devam ettiğini, 2019’u reel ekonomi ve büyümeye dayalı olarak güçlü şekilde kapatacaklarını anlattı. Albayrak, ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetmek zorunda olduklarına işaret etti ve sadece son çeyrekte faiz giderlerinden de 3 milyara yakın tasarruf elde ettiklerini kaydetti.

BORÇ MALİYETİ DÜŞECEK

Ayrıca çok daha aktif hazinecilik ortaya koyacaklarını belirten Bakan Albayrak “Önceliğimiz Hazine borçlanmalarında maliyetleri düşürmek” dedi.Piyasalardaki iyileşme Hazine maliyetlerine yansımaya başladı. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan-mayıs ayına hızla döndüğümüzü gösteriyor. Ekonomideki toparlanma hızlandı” dedi.