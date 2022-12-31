Toplam 170 kilometre: Karadeniz gazında beklenen adım

Sakarya Gaz Sahası'nda son bilgilere göre rezervi 710 milyar metreküpe yükselen doğal gazın karaya çıkartılması için işlemler devam ediyor. Proje kapsamında bilgi akışını sağlayacak hattın deniz altına serim işlemi tamamlandı. Proje kapsamında gaz taşıyacak iki hattın yanı sıra hatta bilgi akışını sağlayacak kordon bağı yaklaşık 10 inç (25 santimetre) çapındaki deniz tabanı borularından oluşuyor. Kordon, deniz tabanı üretim tesisi ile kara işleme tesisini birleştiriyor. Söz konusu hat deniz altında kurulan boru hattı sistemi içerisinde doğal gaz aktarım hatlarının yanı sıra, biri derin denize antifriz taşıyan diğeri de elektrik, fiber optik, hidrolik ve kimyasal bağlantısını sağlayan birer bileşen içeriyor.

SİSTEMİ KONTROL EDECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı, toplamda 170 kilometre serildi. Hattın 40 kilometresi sığ deniz kısmında yer alıyor. Kordon bağı ünitesi, elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimi olarak nitelendiriliyor.

ÜÇÜNCÜ FAZ DEVREDE

Bütün proje üç faz içerisinde yürütülüyor. Bunlardan ilki deniz tabanına yerleştirilen ekipmanlar diğeri karada yapılan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları. Kordon bağı ünitesi ile üçüncü bileşen devreye alınmış olacak.

DENİZ TABANININ İNŞASI SEVEN ARCTİC'TE

Kordon bağı ünitesi Seven Arctic isimli geminin üzerinde bulunuyordu. Gemi, ekim ayında Sakarya Gaz Sahası'na ulaşmış ve çalışmalara başlamıştı. Bin ton vinç kapasitesine sahip Seven Arctic, derin denizde ana kordon bağı hattının denizden 30 kilometre açıktan Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlıyor deniz tabanında yapıların inşa işlerini gerçekleştiriyor.