Milyonlarca emekli ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleirne çevrilmiş durumda. Toplu sözleşme son dakika gelişmesi var mı? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? sorularınn yanıtları merak ediliyor. 2020-2021 yıllarında maaşlarda yapılacak artışa ilişkin görüşmeler bugün itibari ile başlayacak. Görüşmelerde maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de konuşulacak. Toplu sözleşme son dakika açıklamalarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Toplu sözleşme son dakika gelişmesi henüz gelmedi. Toplu sözleşme son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi.

Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı.

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA

Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

4B'LİLERE KADRO TALEBİ

Emeklinin ikramiye hesabında enflasyon oranı dikkate alınsın

Memur emeklilerine de aile yardımı yapılsın

Memurlara da bayram ikramiyesi ödensin.

4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin.

Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge, tüm çalışanlar için çıkarılsın.

KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.

Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin.