Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Hükûmetin istihdam atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında verdiği “Aralıkta istihdamlar artacak” müjdesinin detayları belli oldu. Buna göre İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde, 6 ay boyunca kamudaki çeşitli kurumlarda istihdam edecek. 70 bin kişinin ücretleri ve sigortaları 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan listeler, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.

NEREDE ÇALIŞACAKLAR?

TYP kapsamında Üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakamlık, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri işçi alımları yapacak. İşçiler çevre temizliği, altyapı yenilenmesi, park düzenlemeleri, ağaçlandırma, restorasyon, tarihî ve kültürel mirasın korunması gibi işlerde çalışacak.

HANGİ ŞARTLAR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, öncelikle İŞKUR üzerinden açılan ilanlara başvuracak. Bu sebeple adayların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını tamamlamış bulunmaları, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmamaları, görevlerine başlayacakları tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olmaları şartı aranacak. Eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla; okulların temizliği, bakım ve onarımı için TYP kapsamında 80 bin kişiyi iş sahibi yapmıştı.

(Türkiye Gazetesi)