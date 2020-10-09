Toprak Mahsulleri Ofisi, üzüm alımlarına devam ediyor

AA 09 Ekim 2020 Cuma 18:25 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:25

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımına başladığı günden bu yana bir aylık sürede 29 bin ton kuru üzümü üreticiden aldığını belirterek, "25 bin ton daha randevu var, vadesi gelen 303 milyon lira ödeme yaptık, her hafta düzenli ödemeye devam edeceğiz." dedi.

Gördes ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katılan Pakdemirli, partililere hitabında gençleri ülkenin geleceği olarak gördüğünü dile getirerek, bu yüzden gençlere her daim kendilerini geliştirmelerini, donanım kazanmalarını tavsiye etti.

Bakan Pakdemirli, AK Parti'nin 20 yıla doğru yaklaşan süreçte Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerini milletine hediye etti. Bugün salgın sürecini en az kayıpla atlatan ülkelerden biriyiz. Bunu sağlık sisteminizin kalitesiyle başardık. 90'lı yılları hatırlayın sadece Güneydoğu'daki problemlerle uğraşamayan bir ülke iken bugün, Suriye, Libya gibi bir çok yerde cephe açıldığı halde biz bunların hepsiyle baş edebiliyoruz. Bütün Avrupa devletleri bizim savunma sanayisinde geldiğimiz noktaya gıpta ile bakıyor. Kendi İHA, SİHA, tankını tüfeğini yapan ender ülkelerden biriyiz."

AK Parti üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, her seçimde sahada aktif bir şekilde çalıştığını, verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirdiğini kaydetti.

Pakdemirli, bakanlık olarak üreticinin yanında olmaya devam ettiklerine aktararak, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak üzüm alımlarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 29 bin ton alım yaptık, 25 bin ton daha randevu var, vadesi gelen 303 milyon liranın ödemesini yaptık, her hafta düzenli ödemeye devam edeceğiz, üzüm müstahsilinin yanındayız." diye konuştu.

Bakanlığının Gördes'e 18 yılda 735 milyon lira yatırım ve destek sağladığını hatırlatan Pakdemirli, bu sayede Gördes'te modern sulamaya kavuşan arazi miktarının arttığını, bunun tarımsal üretimi katladığını ifade etti.

Pakdemirli, ilçeye tarımsal sulama amaçlı iki gölet daha yapacaklarını sözlerine ekledi.



