Toprak MahsulleriOfisince, fındık alımları 1 Kasım'dan itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada başlayacak

TMO'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiği gibi 1 Kasım'dan itibaren ofisin fındık alımlarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, TMO perşembe gününden itibaren 5 şube müdürlüğüne bağlı 15 noktada fındık alımı için süreci başlatacak. Alımlarda Levant kalite kabuklu tombul fındığın kilosu 14 liradan, Giresun kalite kabuklu tombul fındığın kilosu 14,5 liradan, sivri ve diğer kalite fındıkların kilosu ise 13 liradan hesaplanacak.

TMO, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, sistemde belirtilen üretim miktarının tamamını satın alınacak. Alımlar randevuyla yapılacak. Üreticiler, bugünden itibaren www.tmo.gov.tr adresinden veya TMO şube müdürlüklerinden randevu alabilecek.

Randevu sahibi üreticilerin alım noktalarında şahsen bulunmaları gerekiyor. Sahibinin olmadığı durumlarda üreticinin ürünü alınmayacak. Ürün bedeli ödemeleri 20 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak.

Kabuklu fındık alım analizlerinde sağlam iç fındık oranı yüzde 40'ın altında, rutubet oranı yüzde 6'nın üzerinde, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3'ün üstünde, çatlak, kırık ve iç fındık toplamı yüzde 5'ten fazla ürünler satın alınmayacak.

Üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri gerekiyor.

Üreticiler alım konusunda her türlü bilgiyi 0 312 416 34 10 (8 hat) numaralı Alo Ürün Hattı'ndan öğrenebilecek.