Topraksız tarım serası ilk ürünleri verdi 

’Cam Sera’ şeklinde tasarlanan 2 dönüm alana domates, çilek, kıvırcık ve Akdeniz kıvırcığı ekildi. İlk deneme ürünlerin ekimi, 2018 Ekim’de yapıldı ve yüksek verim elde edildi. Topraksız tarım serasında bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamalarına uygun gübrelerle karşılanıyor. Her bitki türüne özel besin reçetesi hazırlanarak doğal ve dengeli bir şekilde büyümeleri sağlanırken kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bu sayede insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler elde ediliyor. İçerisinde bulunan iklimlendirme otomasyonu ile seranın ışık, ısı, nem, karbondioksit ve oksijen miktarı ölçülerek uygun ortam koşulları sağlanıyor.