Topyekûn fırsatçılar!

Son açıklanan ekim ayı enflasyon rakamları, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı fırsata çevirenlerin olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar binlerce firma en az yüzde 10 indirim yapacağını taahhüt ederken, TÜİK’in açıkladığı toplam 407 maddeden oluşan enflasyon sepetine göre birçok üründe, indirim bir yana zam yağmuru devam etti. Ekimde 42 maddenin fiyatında değişim olmazken, 328 maddenin fiyatı arttı, sadece 37 maddenin fiyatı düştü. Verilere göre sadece mobilya, otomotiv ve havayolu şirketleri indirim taahhüdüne uyarak yaptıkları kur zammının bir kısmını geri çekti. Oysa 9 Ekim’de açıklanan indirim kampanyaları kapsamında bugüne kadar birçok sektörden 2.500’ü aşkın firma en az yüzde 10 indirim taahhüt etmişti. Yapılan indirimlerin de ekim ayı enflasyonuna kısmen yansıması bekleniyordu. Oysa ekimde enflasyon yüzde 2.67 arttı.

KİMLER UYMADI

İndirim sözü vermelerine rağmen zam yapılan sektörlerin başında gıda, giyim-ayakkabı ve beyaz eşya gibi sektörler geliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde ÖTV’si sıfırlanan beyaz eşyada peş peşe yapılan zamlar dikkat çekiyor. Buzdolabı eylülde yüzde 17, ekimde ise yüzde 11 zam görürken, çamaşır makinesindeki zam yüzde 20+5 oldu. Bulaşık makinesi ise eylülde yüzde 20, ekimde de yüzde 8 zamlandı. En az zam ise mevsimsel etkiden dolayı klimaya yapıldı. Klimaya eylülde yüzde 8 zam gelirken ekimde fiyat artışına gidilmedi. Ekimde cep telefonu ücretinde de indirim olmadı, aksine yüzde 9 artış yaşandı. Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12.74 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, bu alanda en fazla artış yüzde 41 ile kabanda oldu.