‘Topyekûn Mücadele’ meyvelerini veriyor
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında yapılan kampanyalar, ÖTV ve KDV indirimleri ile enerji fiyatlarındaki düşüş etkisini gösteriyor. Enflasyon kasımdan sonra aralıkta da beklentilerin üzerinde düştü.
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Kasım ayında yüzde 1.44 azalan enflasyon 2018’in son ayında da yüzde 0.4 düştü. Beklentilerin üzerinde gelen düşüşte, eylül ayındaki yüzde 25.24’lük zirve sonrası ÖTV ve KDV indirimlerinin de aralarında bulunduğu atılan adımlar etkili oldu. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın etkisiyle yıllık enflasyon da yüzde 20 bandına çekildi.
BEKLENTİLERİ AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı aralık ayı rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0.40 oranında geriledi.
Ekonomistler, düşüşün yüzde 0.34 seviyesinde olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21.62 olan yıllık enflasyon yüzde 20.30’a geriledi. Kasım ayında yüzde 2.53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2.22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33.64 oldu. TÜFE’de ana harcama gruplarında aralıkta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31.36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Gıdadaki yıllık artış ise yüzde 25.11 oldu. Aralıkta aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 1.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.
ZAM ŞAMPİYONU SOĞAN
Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018’de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36.82 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17.64 ile portakal geldi. Gıdada yıllık bazda zam şampiyonu ise yüzde 184’lük artışla ‘kuru soğan’ oldu. Bu ürünü yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması takip etti. Son 1 yılda sadece 4 gıda ürününün fiyatı gerilerken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 23 ile limonda görüldü.
Kira artışı yüzde 16.33’ü geçemeyecek
Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla ocak ayında ev ve iş yeri kiralarını yenileyecek olanların merakla beklediği kira zam oranları da ortaya çıktı. 2019 ocak ayı kira atışı TÜİK’in dün açıkladığı 12 aylık ortalamalara göre TÜFE rakamına göre yüzde 16.33 oldu. Böylece mal sahipleri kiracılarına yüzde 16.33 üst sınırından kira artışı yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan YEP gereğince kira artışı ÜFE yerine TÜFE’ye bağlanmıştı.
Ekonomistler: Düşüş bu yıl da devam edecek
Ekonomistler, döviz kurlarındaki geri çekilme, enerji fiyatlarının düşmesi ve vergi indirimlerinin etkisiyle yıllık enflasyonun gerilediğini ve yeni yılda da düşüşün süreceğini belirtti. Görüşler şöyle:
QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı: 2019’un ilk yarısında enflasyonun yüzde 20 civarında seyrettikten sonra haziran ayıyla birlikte sert bir düşüş gerçekleştireceğini düşünüyorum.
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı: Enflasyon göstergelerinden özellikle son 2 aydır alınan ılımlı sinyallere karşın para politikasının sıkı duruşunda hemen gevşeme beklemiyoruz.
AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi: İlk çeyrekte aleyhte olan baz etkisine karşılık vergi indirimlerinin 3 aylığına uzatılması ile yıllık enflasyonun yüzde 19-20 civarında seyretmesi söz konusu olabilir.
İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu: Vergi teşviklerinin ve Topyekun Mücadele Programı’nın ilk çeyrek sonuna uzatılmasının da etkisiyle yıllık enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 19-20 bandında seyretmesini bekliyoruz.
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