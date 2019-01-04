‘Topyekûn Mücadele’ meyvelerini veriyor

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Kasım ayında yüzde 1.44 azalan enflasyon 2018’in son ayında da yüzde 0.4 düştü. Beklentilerin üzerinde gelen düşüşte, eylül ayındaki yüzde 25.24’lük zirve sonrası ÖTV ve KDV indirimlerinin de aralarında bulunduğu atılan adımlar etkili oldu. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın etkisiyle yıllık enflasyon da yüzde 20 bandına çekildi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı aralık ayı rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0.40 oranında geriledi.

Ekonomistler, düşüşün yüzde 0.34 seviyesinde olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21.62 olan yıllık enflasyon yüzde 20.30’a geriledi. Kasım ayında yüzde 2.53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2.22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33.64 oldu. TÜFE’de ana harcama gruplarında aralıkta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31.36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Gıdadaki yıllık artış ise yüzde 25.11 oldu. Aralıkta aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 1.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU SOĞAN

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018’de en yüksek fiyat artışı, yüzde 36.82 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17.64 ile portakal geldi. Gıdada yıllık bazda zam şampiyonu ise yüzde 184’lük artışla ‘kuru soğan’ oldu. Bu ürünü yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması takip etti. Son 1 yılda sadece 4 gıda ürününün fiyatı gerilerken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 23 ile limonda görüldü.

Kira artışı yüzde 16.33’ü geçemeyecek

Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla ocak ayında ev ve iş yeri kiralarını yenileyecek olanların merakla beklediği kira zam oranları da ortaya çıktı. 2019 ocak ayı kira atışı TÜİK’in dün açıkladığı 12 aylık ortalamalara göre TÜFE rakamına göre yüzde 16.33 oldu. Böylece mal sahipleri kiracılarına yüzde 16.33 üst sınırından kira artışı yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan YEP gereğince kira artışı ÜFE yerine TÜFE’ye bağlanmıştı.