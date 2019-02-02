‘Topyekün kalkınacağız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması” programı kapsamında iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ekonomisi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ile ilgili konuşan Oktay, Türkiye’nin 81 ili ile birlikte ekonomik kalkınma yaşaması gerektiğini söyledi. Oktay “Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır” dedi.

EŞİT KATKI SUNULACAK

Kalkınma hamlesine Şırnak, Hakkari, Kırklareli, Edirne de dahil 81 ilin katılacağını vurgulayan Oktay, “Bunun zaten bir sonraki adımına gideceğiz biz. Her bir ilçe buna dahil olmak zorunda. Aksi taktirde bizim dünyada koymuş olduğumuz hedeflerimize istediğimiz hızda yürüyor olma şansımız olmaz. Çorum ne kadar çalışıyorsa, Yozgat o kadar çalışmak zorunda. Samsun ve Sinop bir o kadar çalışmak zorunda. İhracata bir o kadar katkı vermek zorunda. İstihdama bir o kadar katkı vermek zorunda. Vergi boyutuna bir o kadar katkı vermek zorunda. Hepimizin bu işi birlikte omuzlamamız gerekiyor. Onun için de artık başka şeyi konuşuyoruz. Sen-beni konuşmuyoruz. Çoktan bitti bu, bizi konuşuyoruz. İlden bölgesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmadan Türkiye’nin kalkınma hamlesi ve oradan da birlikte sınırların ötesinde iş yapmak. Zaten Türkiye bunu yapıyor. Biz bunu yapıyoruz zaten ama şu anda arzu ettiğimiz yaptığımızı ikiye, üçe, beşe katlamak.”