‘Topyekün kalkınacağız’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iller arası gelişmişlik farkını yok etmek adına çalıştıklarını belirterek “81 il topyekün kalkınacağız” dedi. Oktay, 2023 hedeflerine ulaşmak için katma değerli üretim yapılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması” programı kapsamında iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ekonomisi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ile ilgili konuşan Oktay, Türkiye’nin 81 ili ile birlikte ekonomik kalkınma yaşaması gerektiğini söyledi. Oktay “Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz. Bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ve bölgede iller arası gelişmişlik farklılıklarının, yerelden kalkınmayı güçlendirerek azaltılması, öncelikli stratejik hedeflerimiz arasındadır” dedi.
EŞİT KATKI SUNULACAK
Kalkınma hamlesine Şırnak, Hakkari, Kırklareli, Edirne de dahil 81 ilin katılacağını vurgulayan Oktay, “Bunun zaten bir sonraki adımına gideceğiz biz. Her bir ilçe buna dahil olmak zorunda. Aksi taktirde bizim dünyada koymuş olduğumuz hedeflerimize istediğimiz hızda yürüyor olma şansımız olmaz. Çorum ne kadar çalışıyorsa, Yozgat o kadar çalışmak zorunda. Samsun ve Sinop bir o kadar çalışmak zorunda. İhracata bir o kadar katkı vermek zorunda. İstihdama bir o kadar katkı vermek zorunda. Vergi boyutuna bir o kadar katkı vermek zorunda. Hepimizin bu işi birlikte omuzlamamız gerekiyor. Onun için de artık başka şeyi konuşuyoruz. Sen-beni konuşmuyoruz. Çoktan bitti bu, bizi konuşuyoruz. İlden bölgesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmadan Türkiye’nin kalkınma hamlesi ve oradan da birlikte sınırların ötesinde iş yapmak. Zaten Türkiye bunu yapıyor. Biz bunu yapıyoruz zaten ama şu anda arzu ettiğimiz yaptığımızı ikiye, üçe, beşe katlamak.”
ÜLKELERİN KENDi YAĞIYLA KAVRULMA DÖNEMİ BİTTİ
“Bir şehrin topyekün kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanması elbette önemlidir.” diyen Oktay, şunları kaydetti: “Kendi imkanlarının farkına varmayanlar, sınırlarının ötesine geçemezler. Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide ‘sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi’ bitmiştir. Bugün hepimizin elinde olan telefon, tablet, bilgisayar gibi artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş eşyalara baktığımızda bunu çok net şekilde görebiliriz. Bu ürünlerin çoğu zaman dizaynı bir ülkede yapılıyor, kamerası, çipi, bataryası bir başka ülkede üretiliyor. Kimi zaman tüm bu parçalar, işçilik maliyetlerinin daha uygun olduğu bir başka ülkede birleştiriliyor. Biz de şayet başarılı olmak istiyorsak, 2023 hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, benzer adımları ülkemiz için de atmamız gerekiyor.”
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