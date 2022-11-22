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Ekonomi

Total harekete geçti! Kritik hidrojen planı

Sanayi gazları alanında faaliyet gösteren Air Liquide ve TotalEnergies Fransa'daki Grandpuits fabrikasında düşük karbonlu hidrojen üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Reuters22 Kasım 2022 Salı 12:17 - Güncelleme:
Total harekete geçti! Kritik hidrojen planı
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Bu adım Fransa'nın yenilenebilir enerji kaynaklarını artırma çabası kapsamında atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, enerji konusunda Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmak için yenilenebilir enerji üretimlerini artırmayı amaçlıyor.

İki şirketin ortak açıklamasında, Air Liquide'in hidrojen üretilecek yeni tesisin inşaatı ve işletimi için 130 milyon eurodan fazla yatırım yapacağı, TotalEnergies'in biyorafinerisinde ise söz konusu hidrojenin havacılık sektörü için sürdürülebilir bir yakıt üretiminde kullanılacağı belirtildi.

  • Air Liquide
  • TotalEnergies
  • hidrojen
  • Rusya

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