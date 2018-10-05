Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı
Toyota, ABD, Avrupa ve Japonya pazarlarındaki toplam 2.43 milyon hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.
- DHA
Toyota´dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.
Çağırılan araçların 1.25 milyonu Japonya´da, 830 bini Kuzey Amerika´da ve 290 bini Avrupa´da bulunuyor.
Toyota´dan gelen açıklamada, nadir rastlanan hibrit sistem arızalarında, bazı araçların, tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ve tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi
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