Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı

Toyota´dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Ekim 2008 ve Kasım 2014 arasında ürettiği Prius ve Auris modelleri geri çağrıldı.

Çağırılan araçların 1.25 milyonu Japonya´da, 830 bini Kuzey Amerika´da ve 290 bini Avrupa´da bulunuyor.

Toyota´dan gelen açıklamada, nadir rastlanan hibrit sistem arızalarında, bazı araçların, tehlike önleyici sürüş moduna geçemediği ve bu durumun güç kaybı ve tekleme sorunlarına yol açtığı belirtildi