Toyota Türkiye’yi ‘hybrid üssü’ yaptı
Toyota, 2016 yılında Türkiye’de üretimine başladığı C-HR hybrid modelinin ardından, yeni Corolla hybrid modelini de ülkemizde üretme kararı aldı. Sanayi Bakanı Varank “İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye’de üretilecek” dedi.
Dünya otomotiv markalarının üssü haline gelen Türkiye’ye yeni bir yatırım daha geldi. Japon otomotiv üreticisi Toyota, hybrid motorlu Corolla modelini Sakarya’daki fabrikasında üreteceğini açıkladı. Marka daha önce de C-HR modelinin hybrid modelini Türkiye’de üreteceğini açıklamıştı. Yatırım haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın dün Sakarya fabrikasını ziyareti sonrası açıklandı. Mustafa Varank, yaptığı açıklamada “İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye’de üretilecek. Gelişen teknoloji sayesinde, elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve konvansiyonel motorların yerini alıyor. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da öncelikli yatırım teşviğinden faydalandı. Geçtiğimiz yılki 280 binlik kapasitenin yüzde 90’ını ihraç eden fabrika, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak ve Şubat’ta ülkemiz pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100’den fazla ülkeye Türkiye’den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
ÜRETİM YILBAŞINDA
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato ise 2019’un Ocak ayında başlayacak üretimin ardından yılın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında boy göstermesi beklenen Yeni Corolla için, “C-HR ile hibrit teknolojisi alanında elde ettiğimiz tecrübeyi Yeni Corolla’ya da başarıyla aktaracağız. Toyota Otomotiv Sanayi olarak Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaydı” dedi.
JAPONYA DIŞINDA İLK ÜRETİM
Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50’sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Toyota, Türkiye’nin hibrit üssü olacak.
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