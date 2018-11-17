Toyota Türkiye’yi ‘hybrid üssü’ yaptı

Dünya otomotiv markalarının üssü haline gelen Türkiye’ye yeni bir yatırım daha geldi. Japon otomotiv üreticisi Toyota, hybrid motorlu Corolla modelini Sakarya’daki fabrikasında üreteceğini açıkladı. Marka daha önce de C-HR modelinin hybrid modelini Türkiye’de üreteceğini açıklamıştı. Yatırım haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın dün Sakarya fabrikasını ziyareti sonrası açıklandı. Mustafa Varank, yaptığı açıklamada “İlk defa bu sınıfta hibrit bir araç Türkiye’de üretilecek. Gelişen teknoloji sayesinde, elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve konvansiyonel motorların yerini alıyor. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor, nitekim Toyota da öncelikli yatırım teşviğinden faydalandı. Geçtiğimiz yılki 280 binlik kapasitenin yüzde 90’ını ihraç eden fabrika, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak ve Şubat’ta ülkemiz pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50’ye varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin 100’den fazla ülkeye Türkiye’den ihraç edilmesi planlanıyor. Bizler, yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilip kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ÜRETİM YILBAŞINDA

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato ise 2019’un Ocak ayında başlayacak üretimin ardından yılın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında boy göstermesi beklenen Yeni Corolla için, “C-HR ile hibrit teknolojisi alanında elde ettiğimiz tecrübeyi Yeni Corolla’ya da başarıyla aktaracağız. Toyota Otomotiv Sanayi olarak Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaydı” dedi.