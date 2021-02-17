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Ekonomi

Toyota'dan deprem sonrası geçici durdurma kararı

Toyota, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici durdurdu.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 07:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:14
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Toyota, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle bazı tesislerin seri imalat bantlarında düzenlemelere gidilecek.

Buna göre Takaoka, Tahara, Miyata, İwate, Fujimatsu, Yoşiwara, Gifu, Hamura tesisleri dahil toplamda 9 fabrikadaki 14 seri üretim bandı geçici askıya alınacak.

Geçici durdurmanın spor araçlardan hibrit segmentlere kadar birçok modelin üretimini etkilemesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, bantların gelecek hafta başına kadar yeniden üretime geçmesi hedefleniyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7,3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.

Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.

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