Tozu 40 bin, tonu 400 bin dolar! Türkiye dev rezerv: Dışa bağımlılık bitecek

Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla enerji, savunma ve teknoloji alanlarında dışa bağımlılığı bitirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Bor karbür bunlardan sadece biri...

Savunma, nükleer, metalurji, makine sanayisi için son derece stratejik bir hammadde bor karbür...

Çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde kullanılan bor karbür ayrıca nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da kullanılıyor.

Bor, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir maden ve ülkemiz rezerv açısından dünyada en zengin ülkelerden biri...

DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 88'İ TÜRKİYE'DE

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Uzmanlara göre bu oran aslında yüzde 88 civarında.

Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Gökhan Özkan, verdiği bir demeçte, "Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), şu anda dünyadaki toplam bor rezervini 1 milyar 243 milyon ton olarak belirtiyor. B2O3 bazında söylüyor bunu ve Türkiye'deki miktar 1 milyar 100 milyon ton. Bu yaklaşık yüzde 88'ine karşılık geliyor. Her ne kadar korumacı tavırla ABD kendi verilerini kamuoyundan gizlese de dünyadaki üretim verilerini ve rezerv verilerini bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla böyle nadide bir kaynağımızı, 'sanayinin tuzu'nun hakkını vererek, değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TOZU 40 BİN, TONU 400 BİN DOLAR! TÜRKİYE HAMLESİNİ YAPTI: DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda ilan ettiği bor stratejisiyle borda Ar-Ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönemi başlatmıştı.

Bu stratejinin en önemli ayağı olan Balıkesir'de devreye alınacak bor karbür tesisi için Türkiye, bir rüyasının gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bakan Dönmez bugün yaptığı açıklamada, bor karbür tesisinin 2022'nin sonunda devreye alınacağını bildirdi. Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığı bitirecek olması çok önemli bir gelişme.

Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, sertliği, fiziksel mukavemeti ile endüstriyel açıdan önemli olan Bor karbürün tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor.

Bu nedenle yıllık kapasitesi 1350 ton olan fabrika ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak.

Dünyada önemli bir yere sahip olan bu maddenin üretimi için açılan tesiste, en az 250 kişi istihdam edilecek.

Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak bir teknoloji.

Balıkesir'de devreye alınacak tesiste üretilecek bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalurji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramikler ile rafine bor ürünlerinden yaklaşık 200 kat, ham maddeden yaklaşık 2 bin kat daha büyük katma değer meydana getirebilecek.

Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimizde çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız.

Açılacak olan bor karbür tesisi borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya konulan hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor.

BOR KARBÜR SERAMİKLERİNDE DÜNYADA 3 ÜRETİCİDEN BİRİ TÜRKİYE

Türkiye ayrıca bor karbür seramiklerinde dünyadaki 3 üreticiden biri. Sadece ABD ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirdi.

Nurol teknoloji firması tarafından geliştirilen bu teknoloji, yerli savunma sanayiine yönelik ihtiyaçları karşılıyor.

Firma aynı zamanda da katma değeri çok yüksek olan bor karbür seramiklerini yurt dışına ihraç ediyor.

Bir bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar. Bu teknolojiyi Türkiye'nin geliştirmiş olması, ülkemizin konumunu stratejik hale getiriyor.

BOR KARBÜR NEDİR?

Bor Karbür (B4C), bor ve karbondan oluşan seramik bir malzemedir. Mohs sertliği 9.3 ile bilinen Bor Karbür, en sert malzemeler arasındadır.

Asit veya alkali çözeltilerle reaksiyona girmez.

Parlatma ve lepleme uygulamalarında aşındırıcı, su jeti ile kesme gibi kesme uygulamalarında da gevşek bir aşındırıcı olarak kullanılır.

Bor karbür, uzun ömürlü ışınımlar oluşturmadan nötronları emme yeteneğine sahiptir. Nükleer uygulamalarda ekranlama ve kontrol çubuğunda ve topakların kapatılmasında kullanılır.

Bileşik ayrıca kompozit zırhta kullanılabilir ve yüksek hızlı mermilerin nüfuz etmesine karşı mükemmel direnç sağlar.

Yüksek nötron absorpsiyon kesiti sayesinde kurşun geçirmez yelek ve zırhlı araçlarda, endüstriyel kesici aletlerde ve aşınmaya dayanıklı kaplamalarda ve nükleer reaktörlerde kontrol çubukları olarak kullanılırlar.

Star Gazetesi