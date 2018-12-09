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TPAO Adana'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

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