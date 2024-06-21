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Ekonomi

TPAO başvuruda bulundu! İki ilimizde petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır ve Batman'da bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
TPAO başvuruda bulundu! İki ilimizde petrol aranacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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