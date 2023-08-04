Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede toplam 75 bin 52 varil petrol üretimiyle en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

TPAO sosyal medya hesabından günlük petrol üretiminde ulaşılan rekor duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Kuyular, Yeni Rekorlar! Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık.

'Enerjide Bağımsız Türkiye' hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz. Yurt içi günlük üretim 75 bin 52 varil."