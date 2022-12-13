TPAO paylaştı: Bölgedeki petrol üretimi 840 bin varile ulaştı!

TPAO, Şırnakta keşfedilen petrol hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

TPAO'nun sosyal medya hesabı Twitterda yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şırnak il sınırlarında, Gabar Dağı'nda 10 Mayıs 2021 tarihinde kazılan Şehit Esma Çevik-1 (SEÇ-1) arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirdi.



SEÇ-1 kuyusunda yapılan petrol keşfi sonrasında, bölgede Aralık 2022 ortası itibarıyla toplam 6 kuyuda sondaj faaliyetleri tamamlanmış, 5 kuyu üretime alınmıştır. 1 kuyunun ise üretime alınma çalışmaları devam etmektedir. Sahada üretime alınan 5 kuyunun toplam günlük üretimi 5.350 varil olarak gerçekleşmiştir. Sahada gerçekleştirilen kümülatif petrol üretimi 840.000 varile ulaşmıştır. Sahada 2 kuyuda sondaj faaliyetlerine halen devam edilmektedir.

Şehit Esma Çevik Sahası'nda mevcut jeolojik ve 3 boyutlu sismik verilerin değerlendirilmesi ile sahanın jeodinamik modeli oluşturulmuştur. Sahada kazılan kuyularda üretim yapılan seviyelerin petrofizik özellikleri belirlenmiş ve rezervuar modelleri oluşturulmuştur. Yapılan 5 sondajdan elde edilen veriler, kuyu testleri ve karot analizleri de çalışılan modeli doğrulamıştır. Söz konusu çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde sahanın yerinde petrol rezervi 250 milyon varil, üretilebilir petrol rezervi ise 150 milyon varil olarak hesaplanmıştır. Ilgili çalışmalar, kuyu verileri doğrultusunda gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda 2023 yılında 12 adet üretim ve tespit kuyusunun daha kazılması planlanmaktadır. Söz konusu kuyuların katkısı ile sahadaki petrol üretiminin 2023 yılı sonunda 25.000 varil/gün'e ulaşacağı öngörülmektedir.