Ekonomi

TPAO sahaya iniyor: 6 ilde kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine 6 ilde bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

1 Şubat 2026 Pazar 10:04
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

  • TPAO başvurusu
  • kamulaştırma kararı
  • saha kamulaştırma

