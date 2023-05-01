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Ekonomi

TPAO'dan 5 ilde petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
TPAO'dan 5 ilde petrol hamlesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sahip olduğu 4. grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunduğu duyuruldu.

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