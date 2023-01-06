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Ekonomi

TPAO'dan ÇEPNİ duyurusu: Başarıyla yerleştirildi

Türkiye Petrolleri A.O. gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'nin Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.

Star Gazetesi6 Ocak 2023 Cuma 10:44 - Güncelleme:
TPAO'dan ÇEPNİ duyurusu: Başarıyla yerleştirildi
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Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Petrolleri A.O. gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'nin Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildiğini açıkladı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...

Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.

TÜRKİYE'NİN GAZ REZERVİNİN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı güncelleme ve Çaycuma-1 sondaj sahasındaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın uluslararası piyasadaki karşılığı ise 1 trilyon doları buluyor.

Star Gazetesi

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