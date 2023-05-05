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Ekonomi

TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Batman'da katıldığı açılış programında Türkiye Petrollerine 450 yeni personel alımı yapacaklarının müjdesini verdi

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
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Batman'da 2021 yılında çıkan yangında zarar gören Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park Tesisleri yapılan onarımların ardından yeniden hizmete açıldı. Açılış, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in yanı sıra Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Genel Müdür Bilgin, Türkiye Petrollerine 450 yeni personel alacaklarını söyledi. Türkiye Petrollerine ait tesisin 2021 yılında çıkan yangında büyük oranda zarar gördüğünün hatırlatan Bilgin, "Eskisinden daha güzel yapacağımızın sözünü vermiştik bugün de o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskisinden daha iyi yaptık inşallah hayırlı uğurlu olur." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile tesis hizmete açıldı.

Açılışı gerçekleştirilen tesiste 8 depremzede ailenin de yerleştirildiğini belirten Bilgin, aileleri de ziyaret ederek sohbet etti.

Daha sonra yemeğe geçen Bilgin, burada yaptığı konuşmada TPAO'ya 450 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini söyledi.

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