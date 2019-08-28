Trabzon Yatırım Adası 25 bin kişiyi doyuracak
Türkiye’nin 5’inci endüstri bölgesi için yasal altyapı tamam. Trabzon-Arsin’de dolgu alan üzerinde kurulacak ‘Trabzon Yatırım Adası’ 7 bini doğrudan toplam 25 bin kişiye dolaylı iş imkanı sunacak. Projenin ihalesi 17 Eylül’de...
Trabzon’un Arsin ilçesinde 278 hektarlık dolgu alanı üzerine kurulacak olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin kurulmasına ilişkin ilk adım 17 Eylül’de atılıyor. Projenin ‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 24 Ağustos’ta yayınlanmasının ardından ‘yönetici şirket’ olararak devreye gireceklerini belirten Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projenin sahil dolgusu üzerine kurulacağını ve 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlayacağını söyledi. Hacısalihoğlu “Projelerin tamamlanması için de ihaleye çıkmış bulunuyoruz. 17 Eylül’de bu ihaleyi tamamlayarak önümüzdeki süreçte artık dolgu ve daha sonra alt yapının hazırlanmasını tamamlayacağız. Yatırımcıları, bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz” dedi.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Hacısalihoğlu ‘Yatırım Adası’nda özellikle orta ve büyük teknolojik ürünlerin üretileceğini kaydetti. Hacısalihoğlu, “Trabzon hem ihracat şehri hem de sanayi anlamında bakıldığı zaman alt yapı, sanayi kültürü, genç ve dinamik bir nüfus ve aynı zamanda iklimin sağladığı olumlu olanaklarla ön plana çıkıyor. Lojistik olarak da bütün dünya ile entegre olan bir şehir. Özellikle Trabzon’un, Rusya federasyonu, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve İran’da dahil olmak üzere geniş interlantı ile en güvenilir yatırım ortamı olması sebebi de Yatırım Adası’nın Trabzon’da yapılması için önemli bir etken oldu. Önümüzdeki süreçte bakanlığımızla da yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon yatırım adasında endüstri bölgesindeki sektörler olarak; özellikle gıda teknolojileri, biyoteknolojiler, nano teknolojiler, sağlık, savunma, uzay ve havacılık teknolojileri, otomotiv teknolojileri yapılacak. İhtiyaç olan ülkenin büyük yatırımları ve stratejik yatırımların bölgede yapılması noktasında kararlarımızı almış bulunuyoruz” diye konuştu.
ŞİRKET KURULDU
Erdoğan’ın Trabzon Yatırım Adası Endüstri kanununu imzalaması ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Suat Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “Yatırım Adası ile ilgili sürece baktığımız zaman bu süreç doğrultusunda yapılması gereken kanuni düzenlemelerin tamamı yapıldı. Trabzon’da bir yönetici şirket olarak bir şirket kurduk. Bu şirkette geleceğe dönük faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili yatırımcılar, arazinin tahsis edilmesi konusunda gerekli kararları vermek sureti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
YATIRIMCILARA DAVET
Yatırımcılara da çağrıda bulunan Hacısalihoğlu, “Özellikle stratejik yatırım yapacak olan büyük yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyoruz. Trabzon her yönü ile yatırıma uygun bir şehir. Biz kendilerine her türlü desteği vereceğimizi beyan ediyoruz. Kendilerini bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz. Gelsinler yatırımlarını yapsınlar hayatlarını yaşasınlar, kâr ederek işlerini büyütsünler” dedi.
DENiZE DOLGU YAPILARAK iNŞA EDiLECEK
Türkiye’nin 5’inci endüstri bölgesi olan Trabzon TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılı yatırım programına alındı. Doğu Karadeniz’deki yatırım alanı sorunu nedeniyle denize dolgu yapılarak inşa edilecek olan Yeşil Endüsri Bölgesi, Türkiye’de dolgu yapılarak ada şeklinde inşa edilecek olan ilk proje olacak. Trabzon´un Arsin İlçesi´nin açıklarına inşa edilecek olan yatırım adası, 2 milyon 771 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip olacak. 2 yılda tamamlanması beklenen yatırım adasındaki 500 bin metrekarelik alan, yerli yatırımcıya tahsis edilecek. Geri kalan alanlar ise stratejik öneme sahip yabancı yatırımcılara verilecek. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlanacak.
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