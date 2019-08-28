Trabzon Yatırım Adası 25 bin kişiyi doyuracak

Trabzon’un Arsin ilçesinde 278 hektarlık dolgu alanı üzerine kurulacak olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin kurulmasına ilişkin ilk adım 17 Eylül’de atılıyor. Projenin ‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 24 Ağustos’ta yayınlanmasının ardından ‘yönetici şirket’ olararak devreye gireceklerini belirten Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projenin sahil dolgusu üzerine kurulacağını ve 7 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sağlayacağını söyledi. Hacısalihoğlu “Projelerin tamamlanması için de ihaleye çıkmış bulunuyoruz. 17 Eylül’de bu ihaleyi tamamlayarak önümüzdeki süreçte artık dolgu ve daha sonra alt yapının hazırlanmasını tamamlayacağız. Yatırımcıları, bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Hacısalihoğlu ‘Yatırım Adası’nda özellikle orta ve büyük teknolojik ürünlerin üretileceğini kaydetti. Hacısalihoğlu, “Trabzon hem ihracat şehri hem de sanayi anlamında bakıldığı zaman alt yapı, sanayi kültürü, genç ve dinamik bir nüfus ve aynı zamanda iklimin sağladığı olumlu olanaklarla ön plana çıkıyor. Lojistik olarak da bütün dünya ile entegre olan bir şehir. Özellikle Trabzon’un, Rusya federasyonu, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve İran’da dahil olmak üzere geniş interlantı ile en güvenilir yatırım ortamı olması sebebi de Yatırım Adası’nın Trabzon’da yapılması için önemli bir etken oldu. Önümüzdeki süreçte bakanlığımızla da yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Trabzon yatırım adasında endüstri bölgesindeki sektörler olarak; özellikle gıda teknolojileri, biyoteknolojiler, nano teknolojiler, sağlık, savunma, uzay ve havacılık teknolojileri, otomotiv teknolojileri yapılacak. İhtiyaç olan ülkenin büyük yatırımları ve stratejik yatırımların bölgede yapılması noktasında kararlarımızı almış bulunuyoruz” diye konuştu.

ŞİRKET KURULDU

Erdoğan’ın Trabzon Yatırım Adası Endüstri kanununu imzalaması ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Suat Hacısalihoğlu şöyle konuştu: “Yatırım Adası ile ilgili sürece baktığımız zaman bu süreç doğrultusunda yapılması gereken kanuni düzenlemelerin tamamı yapıldı. Trabzon’da bir yönetici şirket olarak bir şirket kurduk. Bu şirkette geleceğe dönük faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili yatırımcılar, arazinin tahsis edilmesi konusunda gerekli kararları vermek sureti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

YATIRIMCILARA DAVET

Yatırımcılara da çağrıda bulunan Hacısalihoğlu, “Özellikle stratejik yatırım yapacak olan büyük yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyoruz. Trabzon her yönü ile yatırıma uygun bir şehir. Biz kendilerine her türlü desteği vereceğimizi beyan ediyoruz. Kendilerini bu güzel cennet şehrimize bekliyoruz. Gelsinler yatırımlarını yapsınlar hayatlarını yaşasınlar, kâr ederek işlerini büyütsünler” dedi.