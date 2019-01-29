Trabzon'da 9,8 milyar lira bütçeli 701 projenin çalışmaları devam ediyor

Vali Ustaoğlu başkanlığında, Valilik B Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı'na AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının amacının, yatırımcı kuruluşların çalışmalarını koordine etmek olduğunu belirten Ustaoğlu, "23 yatırımcı kuruluşumuz, 10 ana sektör ve çeşitli dallarda toplam 9,8 milyar lira bütçeli 701 projenin çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeler için 2018 yılında genel idare, döner sermaye ve mahalli idare bütçelerinden toplam 2,5 milyar lira ödenek tahsis edildi." dedi.

Ustaoğlu, tahsis edilen ödeneğin 1,9 milyar lirasının harcandığını ifade ederek, "Projelerde yüzde 73 nakdi, yüzde 83 de fiziki gerçekleşme sağlandı. İlimizde bu dönemde kamu yatırımlarına yapılan harcamaya göre, kuruluşlar bazında ilk üç sırayı 1,2 milyar liralık yatırımla Karayolları Bölge Müdürlüğü, 168 milyon liralık yatırımla Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 98 milyon liralık yatırımla da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü aldı." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, sektör bazında yapılan harcamalarda eğitim ve diğer sektörlerin de önemli yer teşkil ettiğini vurguladı.

Projelerin değerlendirildiği toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sunumlarının ardından sona erdi.