Trafik cezaları ne kadar 2019 (Madde madde trafik cezaları belli oldu)

2019 yılına girerken trafik cezaları da zamlandı. Caydırıcılığı yüksek olan trafik cezaları güncel tam listesi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik cezalarını caydırıcılığı yüksek hale getiren oranlarda arttırdı. Kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama, drift, muayenesiz araç kullanma gibi cezalar cep yakacak. 2019 yılı trafik cezalarını tam liste olarak hazırladık.

2019 TRAFİK CEZALARI ARTTI

2019 trafik cezaları TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kırmızı ışıkta geçme cezası, araba kullanırken telefon kullanma cezası, emniyet şeridi ihlali cezası, yayalar için kırmızı ışıkta geçme cezası, hatalı park cezası, makas atma cezası, yollarda drift cezası, radar cezası ve diğer kural ihlalleriyle ilgili tüm 2019 trafik cezaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 2019 trafik cezaları…

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak yeniden değerleme oranı ile 2019 trafik cezalarında yeni zam oranı % 23,73 olarak belirlendi. Bazı cezalara ise %1000 zam geldi! 2019 Trafik cezalarına gelen bu zam oranı ile 2019 yılında uygulanacak trafik cezaları şöyle oldu

HIZ CEZALARI, RADAR CEZALARI

Şehir içi hız 50 km olan yerlerde: Hızı 55 km-65 km arası aşmak 235 TL'den 291 TL'ye, hızı 65 km-75 km arası aşmak 488 TL'den 604 TL'ye ve hızı 75 km ve yukarısına aşmak 1002 TL'den 1.240 TL'ye yükseldi.

Hız limiti 80 km olan yerlerde: Hızı 88 km-104 km arası aşmak 235 TL'den 291 TL'ye hızı 104 km-120 km arası aşmak 488 TL'den 604 TL'ye hızı 120 km ve yukarısına aşmak 1002 TL'den 1.240 TL'ye yükseldi.

Şehir dışı iki yönlü yol=hız limiti 90 km olan yerlerde: Hızı 99 km-117 km arası aşmak 235 TL'den 291 TL'ye, hızı 117 km-135 km arası aşmak 488 TL'den 604 TL'ye hızı 135 km ve yukarısına aşmak 1002 TL'den 1.240 TL'ye yükseldi.

Şehir dışı bölünmüş yol=hız limiti 110 km olan yerlerde: Hızı 121 km-143 km arası aşmak 235 TL'den 291 TL'ye, hızı 143 km-165 km arası aşmak 488 TL'den 604 TL'ye hızı 165 km ve yukarısına aşmak 1002 TL'den 1.240 TL'ye yükseldi.

Otoban hız limiti 120 km ise: Hızı 132 km-156 km arası aşmak 235 TL'den 291 TL'ye, hızı 156 km-180 km arası aşmak 488 TL'den 604 TL'ye ve hızı 180 km ve yukarısına aşmak 1002 TL'den 1.240 TL'ye yükseldi.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2.018 TL'den 2.497 TL'ye

Emniyet kemeri takmama cezası 108 TL'den 134 TL'ye

Trafik işaretlerine zarar verme cezası, yola çöp atma cezası ve trafiği engellemek gibi düzeni bozan ihlallerin cezası 488 TL'den 604 TL'ye arttırıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Birinci seferinde 1.002 TL'den 1.240 TL'ye

İkinci seferinde 1.256 TL'den 1.554 TL'ye

Üçüncü seferinde 2.018 TL'den 2.497 TL'ye

Alkolmetre üflememe cezası-Alkolmetreye üflemeyi reddetme cezası, 2.869 TL'den 3.550 TL'ye yükseltildi.

Yaya geçidinde yayaya yol vermeme cezası, 488 TL'den 604 TL'ye

Sigortasız araç kullanma cezası, 108 TL'den 134 TL'ye

Muayenesiz araç kullanma cezası, 235 TL'den 291 TL'ye

Ters yönde araç kullanma cezası 2000 TL'den 2.475 TL'ye çıkarıldı.

Kırmızı ışıkta geçme cezası 236 TL'den 292 TL'ye ve yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalinde 30 gün ehliyete el koyma, yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalini tekrarlayanlar 45 gün ehliyete el koyma, yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalini 3. kez tekrarlayanlar 60 gün ehliyete el koyma cezası alacak.

DİĞER TRAFİK CEZALARI

Trafikte cep telefonu ile konuşma cezası 235 TL'den 291 TL'ye

Yaya ve okul geçidine, kavşaklara giriş ve çıkışta yavaşlamama cezası 488 TL'den 604 TL'ye

Park yasağını ihlal etme cezası 109 TL'den 135 TL'ye

Kış lastiği takmama cezası 715 TL'den 885 TL'ye

Abartı egzoz kullanma cezası 1.002 TL'den 1.240 TL'ye

Okul önlerinde hız sınırını aşmak 488 TL'den 1.240 TL'ye

Araçlarda çakar lamba cezası ve siren kullanma cezası 109 TL'den 1.240 TL'ye

Makas atma cezası ve emniyet şeridini ihlal etme cezası 235 TL'den 1.240 TL'ye

Drift yapma cezası 5.010 TL'den 6.199 TL'ye yükseltildi.

Bazı dikkat çeken cezalar da şöyle:

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2.497 TL

Ruhsatsız araç kullanma cezası 134 TL

Muayenesiz araç kullanma cezası 134 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 291 TL

Trafik işaretlerine uymama cezası 134 TL

Hız sınırını %30’dan fazla aşma cezası 604 TL

Yasak yerden dönme cezası 134 TL

Hatalı sollama cezası 291 TL

Takip mesafesini ihlal etme cezası 134 TL

Engelli yerine park etme cezası 267 TL

Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanma cezası 3.764 TL

Uyuşturucu kullanarak araç kullanma cezası 6.393 TL.

Alkollü araç kullanma cezası:

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak cezası (Hususi 1.Kez) 1.240 TL

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak cezası (Hususi 2.Kez) 1.554 TL

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak cezası (Hususi 3.Kez) 2.497 TL

0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanmak cezası (Diğer araçlar 1.Kez) 1.240 TL

0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak (cezası Diğer araçlar 2.Kez) 1.554 TL

0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak cezası (Diğer araçlar 3.Kez) 2.497 TL

Tescilli aracı plakasız olarak kullanma cezası 2.497 TL

Sahte plaka kullanma cezası 7.352 TL

Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeme cezası 3.550 TL

Yetkisi olmamasına rağmen plaka basma cezası 14.705 TL

Taksimetre bulundurmama cezası 604 TL

Taksimetreyi bozuk olarak kullanma cezası 9.432 TL

Kırmızı ışıkta durmama cezası:

Yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalinde 30 gün ehliyete el koyma

Yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalini tekrarlayanlar 45 gün ehliyete el koyma

Yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalini 3. kez tekrarlayanlar 60 gün ehliyete el koyma.