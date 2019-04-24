Trafik sigortalarında yeni dönem: Kuralları ihlal eden daha fazla ödeyecek Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.