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Trafikteki araç 631 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarak 22 milyon 134 bin 792’den 22 milyon 850 bin 238’e yükseldi. Bu araçların yüzde 54.2’sini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.1’ini motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.7’sini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 66 bin 578 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 67.1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu  yüzde 14.7 ile kamyonet, yüzde 10.1 ile motosiklet, yüzde 5.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü. 

 

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