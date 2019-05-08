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Trakya'daki 20 trilyon metreküp doğal gazın sırrı çözüldü

İngiliz The Daily Telegrap’ın duyurduğu Trakya’da, 20 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğu yönündeki haberin sırrı çözüldü.

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İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde kısa süre önce bir haber yer aldı. Haberde, Kanadalı şirket ile Norveçli ortağı Equinor’un, İstanbul’a 2 saatlik mesafede, Trakya bölgesinde doğalgaz sondajı yaptığına işaret edildi.
 
Bölgede, “20 trilyon metreküp doğalgaz rezervi” bulunduğu öne sürüldü. Gazete, “Doğal gazı tamamen yurt dışından ithal eden Türkiye, böylece Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilir. Bu miktardaki doğal gaz rezervi aynı zamanda Türk ekonomisini de besleyebilir” yorumunda bulundu.
 
İŞİN ASLI NE?
Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre bir yanlış anlama söz konusu. Kanadalı Valeura kaynakları, 20 trilyon “tcf” doğalgaz olabileceği tahminini dile getirdi. Bu açıklama, 20 trilyon metreküp olarak haberlerde yer aldı.
 
Oysa, ABD sisteminde kullanılan bu birim, “kübik feet” anlamına geliyor. Metreküpe çevrildiğinde 500-550 milyar metreküpe denk düşüyor. Şirket, bölgede bugüne kadar 3 sondaj yaptı. Üçüncü sondajın da henüz teknik sonuçları alınmadı. Bu işlemin birkaç ay alması bekleniyor. Net bir veri söz konusu olmadığı için rezerve ilişkin rakam vermek de mümkün değil.
 
Peki, bölgede doğal gaz yok mu? Bölgede, bir miktar gaz olduğu hemen hemen kesin. Ancak, bunun trilyon metreküp düzeyinde olduğunu gösteren, herhangi bir bulgu ya da tespit söz konusu değil. Diğer yandan gaz olsa da işletilebilir olmasının da önemine dikkat çekiliyor. Trakya’da gaz olup olmadığının ortaya çıkması için birkaç ay daha beklemek gerekiyor.

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