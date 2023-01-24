Trans-Hazar ulaşım koridorunun geliştirilmesi için mutabakata varıldı

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından gazetecileri bilgilendiren Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, teşkilatın 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiğini ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin meselelerin ele alındığı toplantının ardından Taşkent Bildirisi'nin kabul edildiğini söyledi.

Hüsrev Nazıri, bildiride, teşkilat bölgesinde işbirliği imkanlarını araştırmak üzere yeni kurulan Üst Düzey Komite toplantılarının düzenli yapılması ve aralarında Almatı-İstanbul koridorunun da bulunduğu Trans-Hazar ulaşım koridorunun geliştirilmesi için mutabakata varıldığını belirtti.



Enerji güvenliği ve sürdürülebilir enerji için bölgesel işbirliğinin genişletilmesi, uluslararası bilim insanı ve uzmanların katılımıyla çevresel işbirliği konusunda Üst Düzey Diyalog Platformu'nun oluşturulması, gıda güvenliği alanında bölgesel işbirliğinin genişletilmesi ve tarım alanında daha fazla koordinasyon ve işbirliğinin teşvik edilmesi konularında uzlaşıya varıldığını kaydeden Nazıri, Özbekistan'ın dönem başkanlığında EİT'nin ivme yakaladığını ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Özbekistan'ın dönem başkanlığını yaptığı 2022'de Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran ve Tacikistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Türkiye olmak üzere iki önemli yeni koridorun oluşturulması için hazırlıklara başlandığına işaret eden Nazıri, bunların bölgesel işbirliğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Genel Sekreter Nazıri, bu dönemde ayrıca Azerbaycan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dan 242 tur operatörü ve seyahat acentesini bir araya getiren EİT Tur Operatörleri Ağı'nın kurulduğunu aktardı.

8 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan EİT bölgesinde, dünya nüfusunun yüzde 6,6'sını temsil eden yaklaşık yarım milyar insanın yaşadığını belirten Nazıri, 2021'de bölgenin küresel ticaretteki payının yüzde 4,1'e karşılık gelen 928 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Hüsrev Nazıri, bölgenin dünya nüfusu içindeki payı, zengin doğal ve beşeri kaynakları göz önüne alındığında bu rakamların mevcut potansiyeli yansıtmadığını vurguladı.

Teşkilat Genel Sekreteri Nazıri, 2023'te EİT dönem başkanlığının Azerbaycan'a geçtiği bilgisini de paylaştı.