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Trenle 27,88 avroya Sofya turu

TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu ve Van Gölü ekspreslerinin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere alternatif sağlıyor.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de tren çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen seyahatlerde tercih edilen ulaşım araçlarının başında geliyor.

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günlük 25 bin, Doğu ve Van Gölü ekspresleri, İzmir Mavi Treni, Güney Kurtalan Ekspresi konvansiyonel trenlerinde 45 bin yolcuya hizmet veriliyor.

Uluslararası yolcu taşımacılığında ise 20 Şubat 2017'den beri İstanbul (Halkalı)-Sofya güzergahında her gün karşılıklı olarak işletilen İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa'ya ulaşımda en kolay ve en ekonomik seçenek sunuluyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından sağlanan 2 yataklı ve 1 kuşetli vagon ile işletiliyor. TVS 2000 tipi yataklı ve kuşetli vagonlar konforlu ve keyifli yolculuklarıyla biliniyor.

Halkalı'dan her gün saat 21.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresle seyahat yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş bağlantısı da sağlanıyor. Bükreş bağlantısının seyahati yaklaşık 21 saat sürüyor.

Talebin her geçen gün arttığı bu hattan 2017'de 13 bin, 2018'de 19 bin yolcu taşındı.

Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagon için kişi başı 33,48 avro, 1 yataklı vagon için 62,72 avro, 4'lü kuşetli vagon için 28,48 avro, 6'lı kuşetli vagon için 27,88 avro olarak olarak uygulanıyor. Dört kişilik kuşetli vagonla Bükreş bağlantısı için yolculardan kişi başı 51,20 avro alınıyor.

Hem tren yolculuğunun keyfini çıkarmak hem de Sofya'yı keşfetmek isteyen yolcular ekonomik, rahat ve konforlu bir yolculukla Balkanların bu güzel şehrine ulaşabiliyor.

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