İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Trilyonluk proje! 4 ülke Türkiye'de buluşacak

Kalkınma Yolu Projesi hız kazanıyor. Türkiye'nin Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak dev projeyle ilgili Türkiye'nin ev sahipliğinde Irak, Katar ve BAE'nin bir araya geleceği ifade edildi. Projeye Suudi Arabistan'ın da sıcak baktığı biliniyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'deki yatırımı 7,8 milyar dolar tutuyor.

Yeni Şafak21 Ekim 2023 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
Trilyonluk proje! 4 ülke Türkiye'de buluşacak
ABONE OL

Türkiye'nin Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması için bu ay bir toplantı daha yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bakanları bir araya gelecek.

Türkiye'nin Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması için dört ülkenin ulaştırma bakanları ortak bir zirvede bir araya geliyor. Projede bürokratlar düzeyinde yürütülen çalışmalar bu ay içinde yapılacak bakanlar zirvesi ile hızlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEŞİL IŞIK

İlk etapta Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla oluşturulacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'deki yatırımı 7,8 milyar dolar tutarken Irak'taki yatırım maliyeti ise 16 milyar doları buluyor. Yapılacak iş birliği neticesinde, BAE'deki FAW Limanı'ndan Türkiye'ye kara ve demir yolu üzerinden mal taşınarak Avrupa'ya transit güzergah sağlanacak. Projeye Suudi Arabistan da sıcak bakıyor.

BAKANLAR ZİRVESİ YAPILACAK

Bu kapsamda projenin daha hızlı yapılması için, ekim ayının başlarında 4 ülkeden teknik düzeyde katılım ile Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleşti. Yeni Şafak'ın haberine göre, İkinci aşamada ise bu ay sonunda ilgili ülkelerin ulaştırma bakanları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğine buluşması bekleniyor. Bakanlar seviyesindeki bu buluşmanın BAE'deki FAW Limanı'nın yapım aşaması, Türkiye ve Irak'ın projedeki katkısı ve demir yolu, otoyol projelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.