Trump: ABD´ye para akıyor

Trump, Twitter paylaşımında, "Çin´den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile diğer ülkelerden de ABD´ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD´ye geliyor" dedi.

Diğer yandan, Çin´in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.