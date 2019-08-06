Trump: ABD´ye para akıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD´nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda 'çok güçlü bir pozisyonda' olduğunu söyledi.
- DHA
Trump, Twitter paylaşımında, "Çin´den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile diğer ülkelerden de ABD´ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD´ye geliyor" dedi.
Diğer yandan, Çin´in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.
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