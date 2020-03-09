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Ekonomi

Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 19:00

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından iyi bir şey olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 37 bin ABD'linin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Trump, "Grip nedeniyle her yıl 27 bin ila 70 bin Amerikan hayatını kaybediyor. Hiçbir şey kapanmıyor, hayat ve ekonomi yoluna devam ediyor. Şu anda ABD'de 546 teyitli Kovid-19 vakası ve 22 ölüm var. Bunu bir düşünün!" ifadesini kullandı.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, bugün öğleden sonra Kovid-19'a yönelik ekonomik önlemlere ilişkin Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak.

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