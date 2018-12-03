Trump: Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti

Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Pekin yönetiminin Amerikan menşeli otomobillere yönelik vergi uygulamasını değiştireceğini kaydetti.

“Çin, ABD’den gelen otomobillere uyguladığı tarifeleri düşürmeyi ve kaldırmayı kabul etti. Şu an tarife oranı yüzde 40.” ifadesini kullanan Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasında hafta sonunda alınan ateşkes kararının, uzun süredir devam eden müzakerelerde yol alınmasına olanak sağladığı şeklinde değerlendirildi.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kalmışlardı.

Washington yönetiminin, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını, 1 Ocak itibariyle yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak ateşkes, tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Trump’ın ateşkesi kabul etmesinde, Çin’in ABD’den hemen daha fazla tarım ürünü ithal etmeye razı olmasının yanı sıra enerji ve endüstriyel ürünlerin ithalatını da kayda değer oranda artırmaya söz vermesinin etkili olduğu bildirildi.

Taraflar arasındaki müzakerelerin daha yapıcı bir ortamda sürdürülmesine imkan tanıyacak ateşkesin, bu hafta özellikle hisse senedi piyasalarına olumlu yansıması bekleniyor.