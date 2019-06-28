Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinin ardından basına konuşan Trump, Xi ile görüşmeisinin "heyecanlı" oalcağını ve en kötü ihtimalle "üretken" bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´le erken saatlerde yaptığı görüşme sonrasında, iki ülkenin ilişkilierini iyileştirmenin tüm dünyanın yararına olacağı konusunda anlaştıklarını söylemişti.