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Trump Fed'deki iki boş üyelik için adaylarını belirledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'ndaki iki boş üyelik için adaylarını belirledi.

  • DHA
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Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fed üyelikleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ABD direktörü Judy Shelton ile St. Louis Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'i aday göstereceğini duyurdu.
 
St Louis Fed'de 2009 yılından bu yana görev yapan Waller, öncesinde ise Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi.
 
Shelton ise 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında Trump'a danışmanlık yapmıştı. Shelton ayrıca altın standardına geri dönülmesinin sıkı bir savunucusu olarak biliniyor.
 
Her iki adayın da Fed Yönetim Kurulu'na girebilmeleri için Senato'nun onayını almaları gerekiyor.
 
Trump'ın Fed'deki iki üyelik için daha önce aday gösterdiği Stephen Moore ve Herman Cain gelen tepkilerden sonra adaylıktan çekilmişlerdi.
 

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