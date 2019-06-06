ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.