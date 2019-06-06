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Trump: Gümrük vergileri ihtiyaç halinde 300 milyar dolar daha artırılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyulması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

  • DHA
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ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.

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